Preços na produção industrial sobem 0,3% em outubro, apesar de queda homóloga

O Índice de Preços na Produção Industrial (IPPI) subiu 0,3% em outubro, face ao mês anterior.De acordo com os dados do INE, foram decisivos os contributos de 0,3 pontos percentuais (p.p.) do agrupamento energia e de 0,1 p.p. dos Bens de Investimento (registaram subidas de 1,7% e 0,5%, respetivamente). Os Bens Intermédios e Bens de Consumo registaram contributos nulos.Variação homóloga foi negativaFace a outubro do ano passado, o índice recuou 2,8. Se excluído o agrupamento Energia, os preços baixaram 2,7%. Estão em causa variações menos expressivas do que no mês anterior, em que se registaram quedas de 3,7% e 3,1%, pela mesma ordem.Os três agrupamentos analisados geraram contributos negativos para o índice. Bens Intermédios, Bens de Consumo e Energia geraram contrações de 1,5 pontos percentuais, 1,1 p.p. e 0,5 p.p., respetivamente (-1,6 p.p., -1,2 p.p. e -1,2 p.p. em setembro). Em causa estiveram quedas nos preços, na ordem de 4,4%, 3,1% e 3,0% (após -4,6%, -3,6% e -6,8% no mês anterior). .Produção industrial com subida homóloga de 1,2% em setembro na zona euro e UE