Preços na produção industrial sobem 2,1% na zona euro em março

O Eurostat divulgou esta quarta-feira, 6, que, em março, os preços na produção industrial aumentaram 2,1% na zona euro e 2% na União Europeia em termos homólogos.

Na comparação mensal com fevereiro, os preços subiram 3,4% na área do euro e 3,2% na UE.

Entre os Estados‑membros, as maiores subidas homólogas registaram‑se na Roménia (+7,8%), Bulgária (+7,5%) e Lituânia (+7,2%), enquanto os maiores recuos ocorreram no Luxemburgo (‑4,9%), Estónia (‑2,4%) e Eslováquia (‑1,3%).

Na variação mensal, a Lituânia (+6,9%), Espanha (+6,5%) e Itália (+5,9%) lideraram os aumentos, já a Estónia (‑12,3%), Finlândia (‑5,3%) e Bulgária (‑2,5%) registaram as quedas mais acentuadas.

Em Portugal, os preços na produção industrial cresceram 0,6% face a março do ano anterior e 3% em cadeia.