Presidente da Confagri na vice-presidência da Cogeca

Portugal está desde esta quinta-feira na vice-presidência da Cogeca (Confederação Geral das Cooperativas Agrícolas Europeias). Idalino Leão, Presidente da Confagri, foi eleito vice-presidente do órgão que representa as cooperativas agroalimentares, florestais e de pesca europeias junto das instituições da UE e de outras organizações socioeconómicas..As eleições para a liderança da Cogeca aconteceram esta quinta-feira, e a instituição tem agora o sueco Lennart Nilsson como presidente. Portugal faz parte de uma equipa que inclui a Itália, França, Polónia, Roménia e Dinamarca..De acordo com a Confagri, esta vice-presidência reveste-se de uma enorme importância para Portugal e suas cooperativas, "em especial num momento em que teremos como pano de fundo, em 2024, um novo elenco nas instituições europeias resultado das eleições europeias em junho e com reflexo na Comissão Europeia bem como no Parlamento Europeu que irão trabalhar sobre um conjunto de novas políticas agrícolas e ambientais decisivas para a produção em Países como o nosso"..Para Idalino Leão "é imperativo voltar a assumir a produção agrícola como estratégica contribuindo para a sustentabilidade económica, social e ambiental dos territórios reconhecendo o papel dos agricultores e das cooperativas como fundamental para a coesão dos territórios".