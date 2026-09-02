Presidente do Bundesbank diz que subida de juros pelo BCE é hipótese bastante realista

O presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, que é também membro do conselho de governadores da Zona Euro, assegurou aos mercados que a previsão de uma subida das taxas de juro pelo Banco Central Europeu (BCE) na próxima semana é bastante realista.

Em entrevista ao Le Monde esta quarta-feira (2 de setembro), o governador do banco central alemão afirmou que "os mercados estão a incorporar uma probabilidade superior a 95% de que aumentemos as taxas de juro na nossa reunião de setembro".

Após um aumento de 25 pontos-base em junho, que elevou a taxa de juro de depósitos para 2,25%, o BCE deverá repetir essa estratégia na reunião marcada para 10 de setembro, em resposta à inflação crescente, que atingiu 3,3% em agosto, conforme indicado pela estimativa rápida do Eurostat.

Este valor representa um aumento de quatro décimas em relação a julho, o mais alto desde o início do conflito no Médio Oriente, afastando ainda mais o BCE da meta de 2%.

Nagel, apesar de otimista quanto à reunião de setembro, manteve uma postura cautelosa sobre previsões futuras, mencionando que "há muita incerteza" e que a abordagem "reunião a reunião" tem mostrado resultados positivos.

Os mercados atribuem uma probabilidade superior a 50% de que os juros aumentem novamente até ao final de 2026, podendo fechar o ano com uma taxa de referência de 2,75%.

Isabel Schnabel, também ela alemã e membro da comissão executiva do BCE, reforçou, na passada semana, a necessidade de um aperto na política monetária, afirmando que, à taxa de juro atual, é improvável que a inflação retorne ao objetivo de 2% no médio prazo.