Presidentes de bancos sem preocupação quanto a nova exigência do BdP

Na conferência 'Banca do Futuro', organizada em Lisboa por Jornal de Negócios e Claranet, o presidente do BCP, Miguel Maya, disse, esta quinta-feira, que a nova exigência do regulador e supervisor bancário "não altera nada" no seu banco, nem em termos de capital nem de expectativas de distribuição de dividendos, justificando que isso acontece porque o BCP tem níveis de prudência elevados.