Pressão turística volta a atingir máximos em Lisboa e Porto

Lisboa e Porto voltaram a bater recordes nos indicadores de pressão turística em 2024, revela, esta sexta-feira, 14, o Público com base em dados do Turismo de Portugal. A capital alcançou 431,1 dormidas por quilómetro quadrado, um aumento de 3,8% face ao ano anterior, enquanto o Porto subiu 7% para 415,3 dormidas/km².Os valores constam dos indicadores construídos a partir do Instituto Nacional de Estatística, que excluem estabelecimentos com menos de dez camas. Apesar de Lisboa e Porto serem os concelhos com maior densidade de dormidas por área, a intensidade turística — medida em dormidas por 100 habitantes — continua mais elevada em destinos do litoral algarvio. Albufeira lidera com 43,3 dormidas por 100 habitantes, ligeiramente abaixo de 2023; segue-se Porto Santo, com 24 dormidas por 100 habitantes, também em queda anual..Maioria dos portugueses apoia redução do alojamento local e mais controlo do turismo