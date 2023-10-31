Prestações das casas continuam a aumentar

O BCE não anunciou uma nova subida de juros, mas as prestações das casas vão continuar a aumentar, noticia esta terça-feira o Eco. Segundo simulações levadas a cabo por aquele jornal, e para os agregados cujos bancos vão rever os seus contratos de crédito podem sofrer aumentos nas prestações que podem ir até aos 136 euros. Isto devido ao aumento das taxas Euribor em outubro..Assim, e como exemplo, quem tenha contraído um empréstimo de 150 mil euros a 30 anos com uma Euribor a 12 meses e com um spread de 1% terá um impacto de mais 20% em novembro, decorrente da atualização do contrato em novembro..No entanto e já a partir de quinta-feira, dia 2, entra em vigor a moratória anunciada pelo Governo, pelo que será possível pedir ao banco um "desconto". Este auxilio aplica-se a quem contraído um contrato de habitação própria e permanente com taxa de juro variável ou mista, antes de 15 de março. Passados dois anos volta o regime inicial.