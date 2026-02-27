Prestação da casa sobe em março nos contratos com Euribor a 6 meses e desce a 3 e 12 meses

A prestação da casa vai subir em março para créditos com taxa variável a seis meses e descer nos créditos com taxa a 12 e três meses, segundo a Deco Proteste.

As simulações para a Lusa da Deco Proteste/Contas e Direitos baseiam-se num cenário com um financiamento de 150.000 euros a 30 anos e um ‘spread’ (margem de lucro comercial) de 1%.

Baseando-se nestas condições, um contrato de crédito com indexante de Euribor a 12 meses passa a pagar ao banco uma prestação de 650,42 euros em março, menos 15,38 euros face ao valor pago desde a última revisão, em março de 2025.

No caso de um crédito indexado à Euribor a três meses, a prestação passará a 633,30 euros, menos 2,51 euros face à ultima revisão, em dezembro.

Já no crédito indexado à Euribor a seis meses a prestação aumenta.

Um cliente com um crédito nas mesmas condições mas tendo por referência a Euribor a seis meses vê a sua prestação subir para 644,11 euros, mais 4,89 euros em relação ao que pagava desde a última revisão, em setembro.

A evolução da prestação tem que ver com a evolução das taxas Euribor.

Na prestação com Euribor a 12 meses, o valor diminui, pois a média mensal desta taxa Euribor foi menor em fevereiro de 2026 (2,221%) do que um ano antes (2,407%).

As prestações indexadas à Euribor a três descem, também porque a taxa Euribor neste prazo caiu (2,011% face a 2,042%).

Já para contratos a seis meses sobe, pois a Euribor neste prazo subiu ligeiramente em fevereiro (para 2,144% face a 2,084%).

A média da Euribor considerada para efeitos de revisão de um empréstimo de taxa variável é a do mês anterior ao da assinatura do contrato de crédito.