Prestação da casa sobe em setembro nos principais prazos em créditos a taxa variável

A prestação da casa vai subir em setembro para créditos com taxa Euribor a três, seis e 12 meses que sejam revistos nesse mês, segundo as simulações da Deco Proteste.

As simulações para a Lusa da Deco Proteste/Contas e Direitos baseiam-se num cenário com um financiamento de 150.000 euros a 30 anos e um 'spread' (margem de lucro comercial) de 1%.

Baseando-se nestas condições, os contratos com Euribor a 12 meses revistos em setembro passam a pagar 712,15 euros, mais 70,48 euros do que em setembro de 2025.

Os contratos com Euribor a seis meses sobem 47,42 euros, para 691,53 euros, face a março.

Já os contratos a três meses passam a pagar mais 23,82 euros, ou seja, 674,66 euros, em relação a junho.

Em agosto, a média mensal da Euribor foi de 2,513% a três meses, 2,713% a seis meses e 2,954% a 12 meses.

A média da Euribor considerada para efeitos de revisão de um empréstimo de taxa variável é a do mês anterior ao da assinatura do contrato de crédito.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a junho indicam que a Euribor a seis meses representa 39,9% do 'stock' de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representam 31,3% e 24,38%, respetivamente.

Esta segunda-feira, e face a sexta-feira, a Euribor subiu a três, a seis e a 12 meses.