Prestação da casa sobe pelo oitavo mês consecutivo. Taxas de juro atingem valor mais alto desde julho de 2025

A prestação mensal, o valor médio a pagar ao banco pelo crédito à habitação, subiu em abril, pelo oitavo mês consecutivo.

Esta subida é justificada, em parte, pelo aumento das taxas de juro, que atingiram o valor mais alto desde julho do ano passado, encontrando-se em trajetória ascendente há nove meses consecutivos.

Em abril, a taxa média dos novos créditos aproximou-se dos 2,9%, o que faz subir a prestação mensal, que está, em média, nos 428 euros. Ainda assim, há quem esteja a pagar muito mais do que isso.

No entanto, a taxa de juro média em Portugal é a quarta mais baixa da zona euro, sendo superada apenas por Malta, Bulgária e Espanha.

O crédito à habitação também é mais barato em Portugal do que na maioria dos países europeus, mas o salário no nosso país também é geralmente mais baixo.