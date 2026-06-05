Economia

Prestação da casa sobe pelo oitavo mês consecutivo. Taxas de juro atingem valor mais alto desde julho de 2025

Em abril, a taxa média dos novos créditos aproximou-se dos 2,9%, o que faz subir a prestação mensal, que está, em média, nos 428 euros.
Prestação da casa sobe pelo oitavo mês consecutivo. Taxas de juro atingem valor mais alto desde julho de 2025
Carlos Manuel Martins / Global Imagens
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A prestação mensal, o valor médio a pagar ao banco pelo crédito à habitação, subiu em abril, pelo oitavo mês consecutivo.

Esta subida é justificada, em parte, pelo aumento das taxas de juro, que atingiram o valor mais alto desde julho do ano passado, encontrando-se em trajetória ascendente há nove meses consecutivos.

Em abril, a taxa média dos novos créditos aproximou-se dos 2,9%, o que faz subir a prestação mensal, que está, em média, nos 428 euros. Ainda assim, há quem esteja a pagar muito mais do que isso.

No entanto, a taxa de juro média em Portugal é a quarta mais baixa da zona euro, sendo superada apenas por Malta, Bulgária e Espanha.

O crédito à habitação também é mais barato em Portugal do que na maioria dos países europeus, mas o salário no nosso país também é geralmente mais baixo.

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