Prestação média mensal de compra de casa sobe a recorde de 450 euros em setembro

A prestação média mensal dos empréstimos para habitação própria permanente atingiu em setembro os 450 euros, o valor mais alto desde o início da série, em 2018, e mais 9% em termos homólogos, divulgou esta segunda-feira o BdP.

Segundo os dados hoje publicados pelo Banco de Portugal (BdP), a prestação média mensal do 'stock' de empréstimos à habitação aumentou em setembro pelo 13.º mês consecutivo e atingiu os 450 euros, mais quatro euros do que em agosto e mais 32 euros do que no final de 2025.

De acordo com o BdP, este aumento resultou do acréscimo quer da prestação média dos contratos já existentes, quer dos novos contratos, "estes últimos com prestações médias mais elevadas".

Com estes dados, o valor da prestação média ultrapassou os 446 euros de agosto, então o valor mais elevado desde a série iniciada em dezembro de 2018, com um valor de 267 euros.

Já a taxa de juro média das novas operações de crédito à habitação voltou a subir em cadeia em setembro, para 3,05%, situando-se acima dos 2,86% do mesmo mês de 2025.

Segundo os dados do BdP, a taxa de juro média das novas operações de crédito à habitação - que inclui novos contratos e renegociações - aumentou 0,05 pontos percentuais face aos 3,01% registados em agosto, situando-se no valor mais alto desde abril de 2025 (também 3,06%). Em setembro e outubro de 2023, esta taxa chegou a atingir os 4,31%.

O banco central detalha que esta subida resultou dos novos contratos, cuja taxa de juro média aumentou 0,07 pontos percentuais, para 3,07%.

Por sua vez, a taxa de juro média dos contratos renegociados diminuiu 0,02 pontos percentuais, fixando-se em 3,05%.

Na área do euro, a taxa de juro média das novas operações de empréstimos à habitação subiu 0,02 pontos percentuais, para 3,62%, tendo Portugal subido uma posição entre os países da área do euro, passando a apresentar a quinta taxa média mais baixa, depois de Malta, Bulgária, Croácia e Espanha.

Em setembro, 86% dos novos empréstimos à habitação foram contratados a taxa mista, isto é, com uma taxa de juro fixa num período inicial, seguida de taxa variável.

Nas novas operações a taxa mista, a taxa de juro média aumentou 0,05 pontos percentuais face a agosto, para 2,92%, enquanto nas novas operações a taxa variável subiu 0,04 pontos percentuais para 3,30%.