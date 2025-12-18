Primeiro dos 22 novos comboios da CP já chegou a Portugal

Já chegou a Portugal o primeiro dos 22 novos comboios encomendados à fabricante suíça Stadler que visam reforçar o serviço regional da CP. A confirmação foi dada pelo Ministério das Infraestruturas que destaca que este é "um passo decisivo para a modernização e sustentabilidade da frota da CP e, consequentemente, para o aumento da oferta". Esta primeira unidade deverá entrar ao serviço no segundo semestre de 2026.Em causa está a encomenda, realizada em 2020, de mais de duas dezenas de automotoras à Stadler, do modelo Flirt: 12 automotoras bimodo (com tração elétrica e diesel) e 10 automotoras elétricas. O investimento, apoiado pelo Sustentável 2030 e pelo Fundo Ambiental, totaliza 158 milhões de euros.“A chegada desta primeira unidade representa uma nova etapa na vida da CP e para o transporte público descarbonizado em Portugal. Uma empresa em renovação, com muito caminho pela frente e que hoje ganha novas ferramentas para servir os seus passageiros”, refere, em comunicado, o ministro das Infraestruturas.O gabinete liderado por Miguel Pinto Luz afiança que os novos comboios serão "fundamentais para reforçar serviços como os regionais, onde a adesão ao do Passe Ferroviário Verde se refletiu num aumento de procura de mais de 100%" e recorda que esta esta é apenas a primeira unidade de "um conjunto de grandes investimentos que se traduz em cerca de 200 novos comboios para a CP". O objetivo, explica o Ministério, será incrementar o número de passageiros transportados pela empresa que, este ano, deverá atingir a fasquia dos 200 milhões. .CP investe 746 milhões de euros na compra de 117 comboios