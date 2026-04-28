Procura de crédito por particulares aumentou no 1.º trimestre

A procura de crédito à habitação e consumo por parte dos clientes particulares aumentou no primeiro trimestre deste ano, segundo o inquérito ao mercado de crédito do Banco de Portugal.

De acordo com o estudo divulgado esta terça-feira, 28, o aumento da procura de crédito à habitação deve-se a fatores como a regulamentação (desde logo fiscal) do crédito à habitação e as perspetivas de evolução de preço das casas em Portugal (continuação do crescimento de preços, mas em desaceleração).

Já para o próximo trimestre os bancos esperam diminuição da procura de particulares, sobretudo em habitação.

Quanto à procura de crédito por empresas, os bancos referiram aumento da procura por parte de pequenas e médias empresas (PME) e por empréstimos de curto prazo, devido a necessidades de fundo de maneio, e ligeira diminuição da procura pelas grandes empresas.

Na oferta, os bancos disseram que os seus critérios estão ligeiramente mais restritivos para PME e empréstimos de longo prazo, devido a maior perceção de risco pelas perspetivas económicas.

No crédito à habitação, referiram que as perspetivas do mercado da habitação contribuíram ligeiramente para critérios mais restritivos, mas segundo as conclusões do Banco de Portugal "sem impacto agregado".

Nas condições do crédito, referiram ligeiro aumento do 'spread' (margem de lucro operacional) nos empréstimos de maior risco de empresas e menos juros em empréstimos de risco médio.

Quanto a expectativas, os bancos preveem critérios de concessão de crédito ligeiramente mais restritivos para PME e em empréstimos de longo prazo e manutenção das condições no crédito a particulares.

O questionário foi enviado aos bancos em 19 de março de 2026 e o envio de respostas foi até 06 de abril.