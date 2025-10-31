Procura por veículos usados aumenta 48% em setembro com elétricos em alta

Em setembro, o mercado de veículos usados registou uma dinâmica positiva, com um aumento de cerca de 45% nas vendas, refletindo uma procura geral que cresceu 48% em comparação com o mesmo mês de 2024, revela esta sexta-feira, 31 de outubro, o Standvirtual. De acordo com novos dados partilhados pela plataforma online em Portugal para comprar e vender carros usados e seminovos, a oferta de veículos usados, por sua vez, diminuiu ligeiramente em 1%. Marcas premium e de luxo também beneficiaram deste crescimento, apresentando aumentos de 27% e 16%, respetivamente.Os veículos elétricos destacaram-se com um aumento significativo na procura, com os elétricos premium a crescerem 69% e os elétricos de volume 62%. A oferta de elétricos também aumentou, com um crescimento de 31% nos modelos de volume e 25% nos premium. Por outro lado, os carros a gasolina tiveram um aumento de 49% na procura, enquanto a oferta cresceu apenas 1%. Os veículos a diesel viram um aumento na procura de 25%, mas a oferta diminuiu em 13%.Os veículos elétricos, híbridos a gasolina, híbridos a diesel e híbrido plug-in representaram cerca de 19% da procura e 22% da oferta em setembro. Apesar do crescimento da procura por veículos elétricos e híbridos, os carros a diesel (48%) e gasolina (30%) mantiveram-se como os tipos de combustível mais procurados.Em termos de preços, os automóveis com um valor inferior a 15.000 euros registaram o maior aumento na procura, com um crescimento de 50% em setembro. Os veículos acima de 30.000 euros também apresentaram um aumento de 26%, enquanto a procura por veículos entre 15.000 e 30.000 euros subiu 25%. A oferta para veículos acima de 30.000 euros e abaixo de 15.000 euros cresceu, mas a oferta para os veículos entre 15.000 e 30.000 euros diminuiu em 7%.A procura por veículos com idades entre um e três anos cresceu 33% em relação ao ano anterior. Este aumento na procura também se refletiu em carros de cinco a dez anos (+26%) e três a cinco anos (+23%). A oferta, no entanto, apenas cresceu nos veículos de dez a 15 anos (+5%), enquanto nos outros intervalos houve uma diminuição.Nos segmentos, a procura por utilitários aumentou 65%, monovolumes 42%, sedans 39% e citadinos 37%. Os SUV (22%), utilitários (18%) e citadinos (cerca de 16%) foram os segmentos mais procurados. As marcas com mais procura foram a Tesla, BYD e Volkswagen, enquanto Renault, Peugeot e Mercedes-Benz foram as mais anunciadas..Maior vendedora de carros elétricos regista queda nas vendas pela primeira vez em cinco anos