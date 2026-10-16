Produção automóvel em Portugal recua 10,1% até setembro

A produção automóvel em Portugal caiu 10,1% entre janeiro e setembro face ao período homólogo de 2025, para 231.473 veículos, segundo dados divulgados esta sexta-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Do total de automóveis produzidos nos primeiros nove meses do ano, 181.651 são ligeiros de passageiros, menos 10,3% que um ano antes, e 47.974 ligeiros de mercadorias, numa descida homóloga de 8,4%.

Entre a produção de pesados houve uma descida homóloga de 25,7% nos primeiros nove meses do ano, para 1.848 unidades.

Apesar da redução, a ACAP assinalou que o setor continua a ser um elemento importante na balança comercial portuguesa, uma vez que “97,9% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo”.

Apenas em setembro, foram produzidos 24.691 veículos em Portugal, o equivalente a uma redução de 32,7%.

No nono mês do ano, a produção de ligeiros desceu 34,4%, para 19.114, e a de ligeiros de mercadorias recuou 25,9% para 5.367. No mesmo sentido, entre os pesados, a descida homóloga foi de 31,6%, tendo sido produzidos 210 veículos.

A Europa continua a ser o mercado líder nas exportações, com 93,1% da produção nacional, destacando-se Alemanha (21,2%), França (12,5%), Itália (12,4%) e Turquia (11,3%).

O mercado africano manteve-se no segundo lugar e foi destino de 2,9% das exportações, destacando-se África do Sul e Tunísia (ambos com 1,1%), enquanto a América recebeu 1,6% das exportações de veículos automóveis fabricados em Portugal.

Quanto à montagem de pesados, até setembro foram montados 210 veículos pesados - todos de passageiros -, o equivalente a um crescimento homólogo de 16,7%, de acordo com a ACAP. Apenas em setembro, a montagem subiu 12%, para 28.

A ACAP assinala que em setembro foram exportados 75,2% dos veículos montados, tendo Alemanha (87,3%) e Inglaterra (12,7%) sido os únicos destinos.