Produção conjunta da OPEP e dos Emirados Árabes Unidos sobe 16,9% em junho

A produção conjunta da OPEP e dos Emirados Árabes Unidos (EAU) situou‑se em média nos 22 milhões de barris por dia (mbd) em junho, um aumento de 16,9% face a maio, revela o relatório mensal da OPEP, que atribui a melhoria à reabertura parcial do estreito de Ormuz.

Apesar da recuperação, a produção de junho continua abaixo do nível de fevereiro — antes dos ataques e do encerramento do estreito — em 6,6 mbd.

A aliança OPEP+ (OPEP e aliados) produziu em conjunto 36,28 milhões de barris por dia no mês, cerca de três mbd acima de maio, mas ainda longe dos 42,75 mbd de fevereiro.

Entre os produtores do Golfo, os EAU aumentaram a produção para 3,8 milhões de barris por dia em junho (+75,9% face a maio). O Kuwait subiu para 1,45 mbd (+0,88 mbd) e o Iraque para 1,97 mbd (+0,44 mbd). O Irão acrescentou 155 mil barris por dia, para 2,4 milhões de barris diários. A Arábia Saudita foi a exceção, reduzindo para 6,85 mbd (‑0,99 mbd face a maio).

Os dez aliados da OPEP liderados pela Rússia produziram 14,27 milhões de barris por dia em junho, praticamente inalterado face a maio.

A OPEP refere que os aumentos moderados acordados para abril a julho (totalizando 442.000 bpd) não se materializaram na totalidade devido à recuperação ainda incompleta da oferta.

No plano dos preços, a OPEP assinala que os mercados foram impulsionados no primeiro semestre de 2026 por eventos geopolíticos, fundamentos do mercado físico e incerteza sobre o fornecimento regional, elevando a média semestral em mais de 33% face ao mesmo período de 2025.

Após subidas em março e abril, as cotações recuaram em maio e junho com a perspetiva de fluxos regionais mais elevados, mas voltaram a subir hoje, com o Brent a ultrapassar os 79 dólares por barril no mercado de futuros de Londres, em reação às renovadas tensões no estreito de Ormuz.