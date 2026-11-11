Produção da OPEP sobe 7,8% para 27,2 milhões de barris diários mas mantém-se abaixo dos níveis pré-guerra

A produção de petróleo dos países membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) registou uma recuperação em outubro, atingindo os 27,16 milhões de barris por dia (mbd).

O valor representa um acréscimo mensal de 7,8% (mais 1,96 mbd), segundo o relatório mensal divulgado esta quarta-feira pela organização.

Apesar da recuperação, o volume de extração dos onze países integrados permaneceu 5% abaixo dos níveis observados antes do eclodir do conflito no Médio Oriente.

O documento reflete a retoma gradual da oferta da bacia do Golfo Pérsico, fortemente afetada pelas paralisações operadas em março, no início da crise militar.

A subida ocorre num contexto em que a circulação de navios petroleiros em pontos estratégicos como os estreitos de Ormuz e Bab el Mandeb continua sujeita a severas perturbações de segurança.

Os dados do relatório mantêm no cômputo global a oferta dos Emirados Árabes Unidos — fixada em 4 mbd (+0,91 mbd face a setembro) —, apesar de o país ter formalizado a sua saída da organização a 1 de maio.

A Arábia Saudita impulsionou o crescimento da oferta ao registar um aumento de 1,18 mbd no decurso de outubro, fixando a produção em 9,2 mbd, valor que ainda dista cerca de um milhão de barris diários do total extraído em fevereiro.

No entanto, as declarações oficiais de Riade divergem das estimativas independentes, apontando para uma extração de 10,5 mbd no mês passado, o que colocaria o reino saudita já nos patamares operacionais pré-guerra.

Entre os restantes membros, destacam-se os incrementos verificados no Iraque, que alcançou 4,5 mbd (+0,5 mbd), no Kuwait, que subiu para 2 mbd (+0,23 mbd), e na Venezuela, que contabilizou 1,16 mbd (+0,11 mbd).

Em sentido oposto, a oferta do Irão manteve uma trajetória descendente ao recuar para 1,9 mbd (-0,44 mbd em relação a setembro), um volume que traduz uma redução superior a 50% face aos 4,18 mbd registados em fevereiro.

No âmbito dos produtores externos alinhados com o cartel (aliança OPEP+), a Rússia expandiu a sua oferta em 0,41 mbd, atingindo os 8,66 mbd, demonstrando resiliência operacional em face dos recorrentes ataques ucranianos contra as suas infraestruturas petrolíferas. Contudo, o nível de extração russo continua distante dos cerca de 9,2 mbd anotados no início do ano.

O Cazaquistão aumentou igualmente o débito para 1,88 mbd (+0,34 mbd), ao passo que o México manteve a produção estabilizada nos 1,4 mbd.

No conjunto alargado da OPEP+, a oferta fixou-se nos 41,23 mbd em outubro (um avanço mensal de 2,03 mbd), aproximando-se da fasquia dos 42,72 mbd contabilizados em fevereiro.