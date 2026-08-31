Produção de cerveja na UE recua 0,7% em 2025 para 34,4 mil milhões de litros

Os Estados-membros da União Europeia produziram 34,4 mil milhões de litros de cerveja em 2025, menos 0,7% do que em 2024, com a Alemanha a representar 21,6% da produção vendida no bloco.

Segundo dados do serviço de estatística europeu, o Eurostat, 94% da cerveja produzida na União Europeia em 2025 (32,3 mil milhões de litros) tinha um teor de álcool superior a 0,5%, enquanto as cervejas com baixo teor de álcool (inferior a 0,5%) representavam 2,1 mil milhões de litros.

A Alemanha foi o maior produtor de cerveja da UE, com 7,4 mil milhões de litros produzidos (21,6% da produção vendida da UE), seguida de Espanha (5,3 mil milhões de litros), da Polónia (3,5 mil milhões de litros), dos Países Baixos (2,4 mil milhões de litros) e de França (2,1 mil milhões de litros).

Portugal produziu 819 milhões de litros de cerveja em 2025, representando 2% da produção total da UE.

O Eurostat refere que, apesar de os 34,4 mil milhões de litros de cerveja produzidos na UE em 2025 representarem uma diminuição de 0,7% em comparação com 2024, constituem um aumento de 2,2% relativamente a 2020.

