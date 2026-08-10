Produção de energia solar vai cair 45% com eclipse, antecipa REN

A REN — Redes Energéticas Nacionais revelou esta segunda-feira que está a preparar o Sistema Elétrico Nacional (SEN) para os efeitos do eclipse solar quase total que ocorrerá entre as 18h30 e as 20h30 do dia 12 de agosto, isto em articulação com os operadores europeus de transporte.

Em Portugal continental a magnitude esperada varia entre 92% e 100%, com maior expressão no Norte do país.

A principal estimativa da REN, partilhada em comunicado, aponta para uma perda de geração solar centralizada de cerca de 450 MW durante o fenómeno — valor que representará aproximadamente 7% do consumo previsto para esse período e cerca de 45% da produção solar medida pelo operador nesse mesmo horário (valores médios).

Face à ponta de produção solar, o impacto é estimado em torno de 15%. A REN sublinha que estas estimativas respeitam apenas a produção solar centralizada registada, sendo que a produção associada a Unidades de Produção para Autoconsumo também influenciará o balanço e está a ser incorporada nas previsões.

Durante o eclipse, a REN antecipa uma perda máxima de geração de 35 MW por minuto. Para garantir o equilíbrio entre geração e consumo no SEN e controlar desvios na interligação com Espanha, será necessário mobilizar reservas adicionais, nomeadamente através de centralidades hídricas e/ou térmicas, revela no documento.

A preparação técnica tem sido coordenada com outros operadores europeus, permitindo avaliar o equilíbrio geração/consumo num horizonte de sete dias. Ao nível da área síncrona europeia, a estimativa de perda de produção devido ao eclipse é de aproximadamente 9.700 MW.

O efeito do eclipse em Portugal é considerado menos disruptivo pelo horário em que ocorre (final da tarde), momento em que a produção solar já se encontra em queda. Assim, o impacto principal será uma redução mais abrupta do que o habitual da produção solar, conjugada com o aumento do consumo associado à aproximação da hora de ponta do dia (fim de tarde/início de noite), segundo a REN.