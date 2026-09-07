Produção de serviços aumenta 1,5% em junho na zona euro e UE

A produção homóloga de serviços aumentou, em junho 1,5% tanto na zona euro quanto na União Europeia (UE), com Portugal a registar a segunda maior subida mensal (3,1%), indica esta segunda-feira o Eurostat.

Ao contrário do aumento registado face a junho de 2025, o indicador, face a março, recuou 0,3% na área do euro e 0,2% na UE.

Entre os Estados-membros, as maiores subidas homólogas registaram-se na Grécia (9,3%), Eslovénia (8,5%), Estónia e Lituânia (7,1% cada), tendo sido observados recuos na Dinamarca (-6,5%), Alemanha (-0,6%), Itália (-0,5%) e Áustria (-0,1%).

Em Portugal, a produção de serviços subiu 3,1% face a junho de 2025.

Na comparação com maio, as maiores quebras mensais foram apresentadas na Letónia (-3,7%), Alemanha (-2,1%) e Bulgária (-1,1%), com o Luxemburgo (7,8%), Portugal (3,1%) e Lituânia (2,6%) a registarem as maiores subidas.