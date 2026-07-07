Produção de serviços cresce 1,8% em abril na zona euro e na UE

A produção de serviços aumentou 1,8% em abril tanto na zona euro quanto na União Europeia (UE), face ao mês homólogo, divulgou esta terça-feira, 7 de julho, o serviço de estatísticas europeu, Eurostat.

Na comparação com março, o indicador cresceu 0,7% na área do euro e 0,3% na UE.

Entre os Estados-membros para os quais há dados disponíveis, as maiores subidas na comparação com abril de 2025 observaram-se na Bulgária (9,3%), Estónia (6,4%) e Polónia (6,0%), enquanto as principais quebras foram apresentadas pela Roménia (-5,8%), Dinamarca (-5,3%) e Luxemburgo (-2,9%).

Na comparação em cadeia, Bélgica (2,1%), Grécia (1,6%) e Bulgária (1,5%) registaram os principais avanços e a Hungria (-13,9%), a Dinamarca (-3,2%) e os Países Baixos (-1,9%).

Em Portugal, a produção de serviços manteve-se estável de março para abril, não havendo dados sobre a comparação homóloga.