Produção de serviços sobe 0,3% na zona euro em novembro de 2025

A produção no setor dos serviços cresceu 0,3% na zona euro e 0,2% na União Europeia em novembro de 2025, em termos homólogos, revelou esta sexta-feira, 6, o Eurostat.

Em termos mensais (variação em cadeia), a produção nos serviços caiu 0,6% na área do euro e 0,5% na UE.

Entre os Estados‑membros, os maiores aumentos homólogos registaram‑se na Bulgária (+9,9%), Polónia (+5,8%), Letónia e Roménia (ambas +5,0%). Por outro lado, as maiores contracções foram observadas na Dinamarca (-13,0%), Hungria (-8,9%) e Estónia (-2,3%).

Na comparação com outubro, os recuos mais significativos em cadeia ocorreram na Grécia (-6,0%), Dinamarca (-5,1%) e Hungria (-2,0%). Já os maiores avanços mensais surgiram na Bulgária (+2,9%), Roménia (+2,3%) e Eslováquia (+2,1%).

Em Portugal, o Eurostat aponta uma queda de 0,5% na variação mensal, sendo que os dados homólogos foram classificados como confidenciais.