Produção de serviços sobe 1,5% na zona euro em janeiro

A produção de serviços na zona euro aumentou 1,5% em janeiro de 2026 face ao mesmo mês de 2025, enquanto na União Europeia a subida foi de 1,4%, segundo dados publicados esta sexta-feira, 10, pelo Eurostat.

O impulso mais forte veio do setor da informação e comunicação, que registou uma expansão de 6,6% na área do euro e de 5,8% na UE.

Outros contributos positivos na zona euro incluíram atividades imobiliárias (+1,2%), serviços administrativos e de apoio (+1,1%) e atividades profissionais, científicas e técnicas (+0,9%).

Na UE, além da informação e comunicação, destacaram‑se aumentos em imobiliário (+1%) e em atividades profissionais, científicas e técnicas (+1%), seguidos de transportes e armazenagem (+0,6%).

No plano nacional, entre os Estados‑membros com dados disponíveis, a Estónia liderou o crescimento anual com uma subida de 20%, seguida pela Grécia (+7,6%) e pela Eslovénia (+5,2%). Pelo contrário, as maiores contrações verificaram‑se na Roménia (-5,8%), Hungria (-5,3%) e Luxemburgo (-2,2%).

A comparação mensal, entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, mostra uma produção de serviços sazonalmente ajustada em alta de 1,2% na zona euro e de 0,6% na UE.

Novamente, a informação e comunicação registou o maior ganho mensal na zona euro (+4,4%) e na UE (+3,4%). Outros setores com subidas mensais na zona euro foram transportes e armazenagem (+1,1%), alojamento e restauração (+0,7%) e serviços administrativos e de apoio (+0,5%).

Entre os países, os maiores aumentos mensais foram observados na Estónia (+22,1%), Grécia (+4,9%) e Alemanha (+2,9%), enquanto as maiores quedas ocorreram na Roménia (-10,6%), Dinamarca (-5,2%) e Polónia (-5,1%).

Em Portugal, a produção de serviços cresceu 1,8% entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026.