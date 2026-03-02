Produção industrial abranda para 1,2% em janeiro

O índice de produção industrial registou uma variação homóloga de 1,2% em janeiro, 0,5 pontos percentuais (p.p.) inferior à observada em dezembro, divulgou esta segunda-feira, 2 de março, o Instituto Nacional de Estatística.

Excluindo o agrupamento de energia, o índice agregado teve uma variação de negativa de 0,6%.

O agrupamento de energia apresentou o contributo mais influente para a variação do índice total (1,7 p.p.), originado por uma taxa de variação de 11,4% (19,0% no mês anterior).

O agrupamento dos bens intermédios registou igualmente um contributo positivo (0,6 p.p.), refletindo um abrandamento da taxa de variação homóloga de 2,3% em dezembro, para 1,6% em janeiro.

Os agrupamentos de bens de consumo e de bens de investimento contribuíram com -0,8 p.p. e -0,3 p.p., em resultado de taxas de variação de -2,5% e -1,4% (-0,5% e -6,0% no mês anterior), respetivamente.

Em termos mensais, o índice de produção industrial registou uma variação mensal de 4,2% em janeiro (-2,2% em dezembro).