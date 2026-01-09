DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Produção industrial alemã aumentou 0,8% em novembro de 2025

A evolução positiva da produção em novembro de 2025 deve-se principalmente aos aumentos na indústria automóvel, que registou um crescimento de 7,8% face a outubro.
PAULO SPRANGER/Arquivo Global Imagens
Publicado a

A produção industrial alemã aumentou 0,8% em novembro relativamente ao mês anterior e ao período homólogo de 2024, informou esta sexta-feira, 9, o Instituto Federal de Estatística alemão, Destatis, após o ajuste dos efeitos sazonais e de calendário.

A evolução positiva da produção em novembro de 2025 deve-se principalmente aos aumentos na indústria automóvel, que registou um crescimento de 7,8% face a outubro.

Os aumentos na engenharia mecânica (3,2%) e na manutenção e montagem de máquinas (10,5%) também contribuíram positivamente para o resultado total.

Em contrapartida, a diminuição da produção de energia em 7,8% teve um efeito negativo.

Sem contar a energia e a construção, a produção industrial alemã aumentou 2,1% em novembro de 2025 relativamente a outubro.

Neste contexto, a produção de bens de investimento cresceu 4,9%, enquanto a produção de bens intermédios diminuiu 0,8% e a de bens de consumo 0,3%.

Na indústria intensiva de energia, a produção diminuiu em novembro 1,5% em relação ao mês anterior e 3,3% face ao período homólogo de 2024.

Fora da indústria, a produção na construção civil caiu 0,8%.

Produção industrial alemã regista maior queda mensal desde o primeiro impacto da pandemia
Indústria automóvel
Alemanha
produção industrial

