Produção industrial aumenta 1,5% na zona euro e na UE em 2025

O Eurostat divulgou esta segunda-feira, 16, que a produção industrial na zona euro e na União Europeia cresceu 1,5% em 2025 em comparação com 2024. Este aumento reflete uma evolução positiva ao longo do ano, apesar de algumas oscilações mensais.

Em dezembro de 2025, comparando com o mesmo mês de 2024, a produção industrial cresceu 1,2% na zona euro e 1,4% na UE. Este crescimento foi impulsionado principalmente por bens intermédios e de capital, enquanto a energia e bens de consumo duradouros registaram declínios.

Os maiores aumentos anuais foram observados na Polónia (+6,9%), Suécia (+4,8%) e Croácia (+4,5%). Por outro lado, Eslováquia, Luxemburgo e Bulgária enfrentaram as maiores quedas.

Comparando dezembro com novembro de 2025, a produção caiu 1,4% na zona euro e 0,8% na UE. A Eslováquia (-4,9%), Alemanha (-2,9%) e Espanha (-2,6%) registaram as maiores descidas mensais, enquanto Luxemburgo (+6,4%), Suécia (+4,4%) e Malta (+4,2%) tiveram aumentos significativos.

Em Portugal, a produção industrial cresceu 3,4% em dezembro face ao ano anterior, mas registou uma queda de 2% em relação ao mês anterior.