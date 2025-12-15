Produção industrial avança em outubro na zona euro e na UE

A produção industrial aumentou, em outubro, 2,0% na zona euro e 1,9% na União Europeia (UE), face ao mesmo mês de 2024 segundo dados divulgados esta segunda-feira, 15, pelo serviço europeu de estatísticas, Eurostat.Na comparação em cadeia, o indicador avançou 0,8% na área do euro e 0,3% no conjunto dos 27 Estados-membros.Os aumentos homólogos mais significativos foram registados na Irlanda e na Letónia (8,7% cada), na Grécia (6,9%) e na Suécia (5,7%) e as quedas mais importantes foram observadas na Bulgária (-7,6%), na Eslováquia (-3,7%) e na Hungria (-2,6%).Já face a setembro, a Irlanda (4,0%), o Luxemburgo (3,6%) e a Croácia (3,1%) apresentaram as principais subidas, enquanto a Suécia (-6,5%), a Bélgica (-3,4%) e a Dinamarca (-3,2%) registam as maiores quebras na produção industrial.Em Portugal, o indicador recuou 0,9% na comparação homóloga e subiu 0,4% face a setembro..Produção industrial baixa 0,9% em outubro