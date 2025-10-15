Produção industrial cai 1,2% na zona euro em agosto

A produção industrial caiu 1,2% na zona euro e 1,0% na União Europeia em agosto, por comparação com o observado em julho. Em termos homólogos, registaram-se crescimentos de 1,0% em ambos os casos.De acordo com os dados do Eurostat, o sentimento negativo foi transversal a quase todas as áreas da indústria europeia. Na zona euro, registaram-se reduções mensais de 0,2% na produção de bens intermédios, 0,6% na energia, 2,2% nos bens capitais e 1,6% nos bens consumíveis duráveis. Os bens consumíveis não duráveis subiram 0,1%.No caso da UE, os bens intermédios mostraram-se estáveis em agosto. Simultaneamente, os dados apontam para decréscimos de 0,7% na energia, 1,6% nos bens capitais, 1,1% nos bens consumíveis duráveis e 0,4% nos bens consumíveis não duráveis.Comparação homóloga foi salva pelos bens consumíveis não duráveisEm agosto de 2025, a comparação com o mesmo mês do ano passado permite denotar decréscimos na maioria das áreas. Ainda assim, o índice total terminou aquele período em terreno positivo, salvo pela produção de bens consumíveis não duráveis.Entre estes bens, que são de consumo rápido (prazo de validade relativamente curto), como é o caso da fruta, legumes e laticínios, registaram-se aumentos em ambas as áreas em estudo.Na zona euro, a produção daqueles bens aumentou 8,2% e contrariou quedas de 1,7% nos bens intermédios, 0,7% na energia, 0,4% nos bens capitais e 2,6% nos bens consumíveis duráveis.Ao nível da UE, houve um acréscimo de 6,5% na produção de bens consumíveis não duráveis, ao passo que os bens capitais protagonizaram uma subida de 0,5%. Também por comparação com agosto do ano passado, houve descidas de 1,3% nos bens intermédios, 1,5% na energia e 1,9% nos bens consumíveis duráveis. .Produção industrial alemã regista maior queda mensal desde o primeiro impacto da pandemia