Produção industrial cai na zona euro em janeiro mas Portugal regista maior crescimento

A produção industrial caiu na zona euro e na UE, em janeiro. Ainda assim, entre os Estados-membros, Portugal liderou as subidas, na variação mensal.

De acordo com as estimativas do Eurostat, face a dezembro de 2025 houve decréscimos de 1,5% na zona euro e 1,6% na UE. Estas variações foram contrariadas pelos dados recolhidos em Portugal, onde a produção industrial aumentou 4,2%, mais do que em qualquer outro país em estudo.

Seguiram-se Letónia (3,3%) e Lituânia (2,7%) nas maiores subidas. Em sentido oposto ficaram Irlanda (-9,8%), Luxemburgo (-4,3%) e Suécia (4,1%).

Por categoria, as únicas subidas foram registadas na energia. A produção naquela indústria aumentou 4,7% na zona euro e 4,2% na UE, em dezembro. Em todas as outras houve decréscimos mensais, tanto na zona euro como na UE.

Variação homóloga trouxe descidas, mas Portugal resistiu

Face a janeiro de 2025, a produção industrial caiu 1,2% na zona euro e 0,6% na UE. Também aqui se registaram incrementos na energia (5,8% e 5,2%, respetivamente), mas também nos bens capitais (1,1% e 1,7%, pela mesma ordem).

Destaque para os recuos mais acentuados, observados nos bens consumíveis não duráveis. Ascenderam a 6,4% na zona euro e 4,5% na UE.

Portugal mostrou resiliência, com a produção industrial a aumentar 1,6%. Ainda assim, as maiores subidas tiveram lugar na Letónia (13,3%), Dinamarca (11,5%) e Estónia (5,9%). Em sentido oposto, as quedas mais expressivas registaram-se no Luxemburgo (-14,9%), Irlanda (-13,1%) e Bulgária (-8,6%).