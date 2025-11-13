Produção industrial com subida homóloga de 1,2% em setembro na zona euro e UE

A produção industrial aumentou 1,2% na zona euro e 2,0% na União Europeia (UE) em setembro, face ao mesmo mês de 2024, segundo dados divulgados esta quinta-feira, 13, pelo Eurostat.Na comparação com agosto, o indicador avançou 0,2% na área do euro e 0,8% no conjunto dos 27 Estados-membros.De acordo com o serviço estatístico da UE, as maiores subidas homólogas da produção industrial foram assinaladas na Suécia (14,7%), Dinamarca (9,5%) e Grécia (7,1%), com os principais recuos a serem observados na Bulgária (-5,6%), Luxemburgo (-3,4%) e na Lituânia (-2,3%).Face a agosto, a Dinamarca (7,2%),a Suécia (5,3%) e a Grécia (4,8%) registaram os maiores avanços e a Irlanda (-9,5$), o Luxemburgo (-5,7%) e Malta (-1,7%) os principais recuos.Em Portugal, a produção industrial avançou 2,05 na comparação homóloga e 0,6% face a agosto de 2025.