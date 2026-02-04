Produção industrial cresce 0,3% na zona euro em 2025 e Portugal regista terceira maior queda homóloga

A produção industrial subiu 0,3% na zona euro e 0,5% na União Europeia em 2025, mas em dezembro sofreu recuos homólogos de 2,1% e 1,9%, respetivamente, com Portugal a destacar‑se pelo terceiro maior decréscimo anual, de 3,7%, segundo o Eurostat.

Os dados divulgados esta quarta-feira, 4, pelo gabinete de estatísticas europeu, mostram um crescimento anual modesto da produção industrial em 2025, impulsionado por variações regionais.

No conjunto do ano, o resultado da zona euro foi de +0,3% e da UE de +0,5%. Em termos homólogos, dezembro marcou contracções mais acentuadas: -2,1% na área do euro e -1,9% na UE.

Portugal sofreu uma das quedas homólogas mais relevantes em dezembro (-3,7%), apenas atrás do Luxemburgo (-5,6%) e da Irlanda (-4,9%). No outro extremo, Bulgária (+9,8%), Roménia (+6,6%) e Suécia (+1,3%) registaram as maiores subidas anuais.

Na comparação mensal (dezembro face a novembro de 2025), a produção recuou 0,3% na zona euro e 0,4% na UE. Portugal assinalou a segunda maior subida mensal (+0,5%), integrando o grupo de países com desempenhos positivos ao lado da Bulgária (+1,4%), Bélgica (+0,4%) e Roménia (+0,4%). As descidas mensais mais fortes verificaram‑se na Estónia (-3,0%), Irlanda (-2,8%) e Dinamarca (-1,9%).