Economia

Produção industrial cresce mais de 2% na UE e zona euro em novembro

Na comparação mensal, o indicador cresceu 0,7% na área do euro e 0,2% na UE. Portugal, em contraciclo, registou o terceiro maior recuo entre os Estados‑membros com queda de 3%.
A produção industrial aumentou 2,5% na zona euro e 2,2% na União Europeia em novembro de 2025 face a igual mês do ano anterior, anunciou esta quinta-feira, 15, o Eurostat.

Na comparação mensal, o indicador cresceu 0,7% na área do euro e 0,2% na UE.

Em termos homólogos, os maiores aumentos ocorreram na Irlanda (10,6%), Chipre (10,5%) e Croácia (8,8%), enquanto as quedas mais acentuadas foram na Bulgária (-9,3%), Malta (-8,2%) e Hungria (-5,5%).

Em cadeia, destacaram‑se subidas na Estónia (6%), Lituânia (5,8%) e República Checa (2,3%). Portugal, em contraciclo, registou o terceiro maior recuo entre os Estados‑membros, com uma queda de 3%, apenas suplantado pelo Luxemburgo (-7,3%) e Dinamarca (-5,1%).

