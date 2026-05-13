Produção industrial recua 2,1% na zona euro em março, mas sobe face a fevereiro

O serviço europeu de estatísticas Eurostat indica que, em março, a produção industrial caiu 2,1% na zona euro e 1,0% na União Europeia face ao mesmo mês de 2025.

Em termos mensais avançou 0,2% na área do euro e 0,8% na UE.

As maiores quedas homólogas foram na Irlanda (-19,4%), Luxemburgo (-5,7%) e Malta (-3,6%) e as maiores subidas na Dinamarca (16,8%), Letónia (9,5%) e Grécia (8,4%).

Mensalmente, destacaram‑se avanços na Dinamarca (8,4%), Bulgária (5,8%) e Polónia (5,4%) e quedas na Bélgica (-3,0%), Estónia (-2,6%) e Suécia (-1,9%).

Em Portugal, a produção industrial subiu 3% em termos homólogos e 3,3% na variação mensal.