Produção na construção cai 0,5% na zona euro em setembro

A produção na construção caiu 0,5% na zona euro, em setembro, face a agosto. Na UE, registou-se estabilidade. No mercado português, houve uma redução de 0,1%.De acordo com os dados do Eurostat conhecidos nesta quinta-feira, a produção acelerou no setor, após as quedas registadas em agosto, na ordem de 0,2% e 0,8%, respetivamente. Ao nível da zona euro, a variação mensal correspondeu a quedas de 1,3% na construção de edifícios e 0,5% em atividades de construção especializadas, ao passo que a engenharia civil cresceu 0,2%. Nas economias da União Europeia, observaram-se quedas de 0,7% e 0,1% e uma subida de 1,5%, pela mesma ordem.Na economia portuguesa, a produção na construção caiu 0,1% em cadeia.Variação homóloga é positiva na UE, mas cai na zona euroFace a setembro do ano passado, registou-se um decréscimo de 0,3% na zona euro e um aumento de 0,5% na UE. No caso da zona euro, houve a descida deve-se à queda de 4,1% na construção de edifícios. Por outro lado, houve subidas de 0,9% nas atividades especiais de construção, ao passo que a engenharia civil avançou 2,0%.Por outro lado, na UE houve uma descida de 2,5% na construção de edifícios, que contrastou com ganhos de 1,5% nas atividades especiais de construção e 2,6% na engenharia civil.Em Portugal, a produção na construção cresceu 3,6% em termos homólogos.