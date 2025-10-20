Produção na construção com subida homóloga de 0,1% em agosto na zona euro

A produção na construção aumentou 0,1% na zona euro e manteve-se estável na União Europeia (UE), em agosto, face ao mês homólogo, divulga hoje o Eurostat.Na comparação com julho, de acordo com o serviço estatístico europeu, a produção na construção recuou 0,1% na área do euro e 0,9% na UE.Entre os Estados-membros para os quais há dados disponíveis, o indicador teve as maiores subidas homólogas na Eslovénia (25,2%), na República Checa (17,0%) e na Eslováquia (13,8%), com os principais recuos a serem observados na Hungria (-13,6%), Países Baixos (-6,2%) e Polónia (-4,9%).Já na variação em cadeia, a Roménia (-26,2%), a Hungria (-11,4%) e a Polónia (-4,0%) registaram os principais recuos e a Suécia (4,2%), República Checa (2,2%) e Bulgária (1,4%) os maiores avanços na Suécia (4,2%), República Checa (2,2%) e Bulgária (1,4%).Em Portugal, o indicador avançou, em agosto, 1,5% face ao mesmo mês de 2024 e 1,1% na variação mensal..Custo da mão de obra na construção aumentou 7% em janeiro