Produção na construção cresce 3% para mais de 22 mil milhões até outubro

O setor da construção manteve um desempenho positivo ao longo de 2025, com o volume de produção a chegar a 22.116 milhões de euros até outubro, o que corresponde a um crescimento homólogo de 3%, segundo dados divulgados pela AICCOPN com base nas contas trimestrais do INE.O Valor Acrescentado Bruto subiu 2% para 9.744 milhões de euros, enquanto o investimento em construção avançou 7%, superando a evolução da formação bruta de capital fixo total que cresceu 3,5% e do Produto Interno Bruto que aumentou 2,4%.No mercado de trabalho o setor empregava cerca de 374 mil trabalhadores até outubro, mais 4,2% do que no mesmo período do ano anterior. Paralelamente, os pedidos de crédito das empresas de construção às instituições financeiras subiram 8,3%, totalizando 6.835 milhões de euros.O consumo de cimento registou um aumento acumulado de 1,8% até outubro, impulsionado por acelerações em setembro e outubro que refletiram crescimentos de 14,8% e 15,1% respetivamente. Em termos de licenciamento, foram aprovados 30.615 fogos em novas construções, um aumento homólogo de 21,1%, suportado por uma expansão da área licenciada para habitação de 16,1 até setembro.No plano dos concursos públicos, o valor total até outubro atingiu 9.164 milhões de euros, mais 31% face ao período homólogo, e os contratos de empreitada celebrados por concurso somaram 6.885 milhões de euros, uma subida homóloga de 76%.