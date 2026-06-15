Produção na construção cresce 3,1% em abril

O índice de produção na construção registou em abril um crescimento homólogo de 3,1%, mantido ao mesmo nível do mês anterior, informou esta segunda-feira, 15, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

A componente de Construção de Edifícios aumentou 2,4% em termos homólogos — taxa 0,6 pontos percentuais (p.p.) superior à de março — enquanto a Engenharia Civil abrandou para um crescimento de 4,1% (era 5,1% em março).

Em termos de contributos para o índice global, a Engenharia Civil aportou 1,6 p.p. e a Construção de Edifícios 1,5 p.p.

Em cadeia, a produção na construção subiu 0,6% em abril (comparando com 0,5% em abril de 2025). A variação em cadeia da Construção de Edifícios foi de 1,1%, enquanto a Engenharia Civil registou variação nula.

No mercado de trabalho do setor, o índice de emprego acelerou 0,5 p.p. face a março, para um crescimento homólogo de 2,2%. Mensalmente, o emprego cresceu 0,8% (0,4% em abril de 2025).

Por seu turno, o índice de remunerações desacelerou 3,3 p.p., crescendo 6% em termos homólogos, com variação mensal de -2,2% (0,8% em abril de 2025).