Produção na construção cresce na UE e zona euro em abril

A produção na construção acelerou 0,9% na zona euro e 1,5% na União Europeia (UE) em abril e face ao mesmo mês de 2025, avançou o Eurostat esta quinta-feira, 18.

Na leitura mensal, o indicador avançou 0,6% na área do euro e 0,8% na UE em relação a março.

Os ganhos homólogos foram heterogéneos entre Estados‑membros. As maiores recuperações registaram‑se na Eslovénia (+31,6%), Roménia (+23,8%) e Eslováquia (+14,5%). Pelo contrário, Bélgica (‑3,8%), Países Baixos (‑3,3%) e França (‑2,9%) assinalaram as quedas mais significativas em termos anuais.

Analisando a variação em cadeia, a Roménia destacou‑se com um aumento de 10,3%, seguida da Hungria (+6,9%) e da Eslovénia (+3,6%). Na outra extremidade da lista, surgem Eslováquia (‑6,7%), Países Baixos (‑2,2%) e Bélgica (‑1,6%) com as maiores contrações mensais.

Em Portugal, a produção na construção cresceu 2,6% em termos homólogos e 0,3% face a março, apontando para uma trajetória de modesto fortalecimento face ao ano anterior.