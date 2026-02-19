Produção na construção estabilizou na zona euro e UE em 2025

Em 2025, a produção na construção manteve-se estável na zona euro e na União Europeia em comparação com o ano anterior, conforme dados divulgados esta quinta-feira, 19 de fevereiro, pelo Eurostat.

Em dezembro, a produção recuou 0,9% na zona euro em relação ao mesmo mês de 2024, enquanto na UE permaneceu estável. Na comparação mensal, de novembro a dezembro, houve um aumento de 0,9% na zona euro e 1,2% na UE.

Entre os 20 Estados-membros analisados, os maiores recuos anuais ocorreram na Áustria (-12,3%), Bélgica (-4,3%) e Espanha (-3,9%). Por outro lado, Eslováquia (11,6%), Eslovénia (10,2%) e Finlândia (6,6%) registaram os maiores avanços.

Em termos mensais, a Hungria (6,6%), Polónia (5,1%) e Eslováquia (4,0%) lideraram os avanços, enquanto Áustria (-9,2%), Eslovénia (-3,2%) e Bulgária (-2,3%) enfrentaram as maiores quedas.

Em Portugal, a produção na construção diminuiu 1,9% face a dezembro de 2024 e 0,5% em relação a novembro.