Produção na construção recua 0,8% na zona euro em novembro

A produção na construção caiu em novembro de 2025, tanto na zona euro como na União Europeia. O Eurostat indica esta terça-feira, 20 de janeiro, uma diminuição homóloga de 0,8% na zona euro e de 0,4% na UE.Na comparação mensal (de outubro para novembro) também se verificou uma queda. A produção recuou 1,1% tanto na zona euro como, segundo o serviço estatístico europeu.A evolução por países foi heterogénea. Na variação anual, as maiores quebras ocorreram na Áustria e Bélgica (-4,9% cada), em França (-4,5%) e na Hungria (-3,5%). Por outro lado, os progressos mais significativos foram observados na Finlândia (+14,5%), Eslovénia (+12,5%) e República Checa (+6,2%).Na comparação mensal, os recuos mais acentuados sucederam-se na Hungria (-7,3%), Eslovénia (-6,2%) e Roménia (-5,8%). As maiores subidas mês a mês diziam respeito à Eslováquia (+3,5%), Finlândia (+2,3%) e Bulgária (+1,5%).Em Portugal, a produção na construção aumentou 4,5% em termos homólogos, mas registou uma queda de 2,5% na comparação mensal, apontando para volatilidade no curto prazo..Produção na construção cresce 3% em novembro, mas ritmo mensal abrandou