DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Economia

Produção na construção recua 0,8% na zona euro em novembro

O Eurostat revela ainda que na UE a queda foi de 0,4%, enquanto em Portugal, registou-se um crescimento de 4,5% em termos homólogos, mas uma descida de 2,5% na comparação mensal
FOTO: Pedro Correia / Global Imagens
FOTO: Pedro Correia / Global Imagens
Publicado a

A produção na construção caiu em novembro de 2025, tanto na zona euro como na União Europeia. O Eurostat indica esta terça-feira, 20 de janeiro, uma diminuição homóloga de 0,8% na zona euro e de 0,4% na UE.

Na comparação mensal (de outubro para novembro) também se verificou uma queda. A produção recuou 1,1% tanto na zona euro como, segundo o serviço estatístico europeu.

A evolução por países foi heterogénea. Na variação anual, as maiores quebras ocorreram na Áustria e Bélgica (-4,9% cada), em França (-4,5%) e na Hungria (-3,5%). Por outro lado, os progressos mais significativos foram observados na Finlândia (+14,5%), Eslovénia (+12,5%) e República Checa (+6,2%).

Na comparação mensal, os recuos mais acentuados sucederam-se na Hungria (-7,3%), Eslovénia (-6,2%) e Roménia (-5,8%). As maiores subidas mês a mês diziam respeito à Eslováquia (+3,5%), Finlândia (+2,3%) e Bulgária (+1,5%).

Em Portugal, a produção na construção aumentou 4,5% em termos homólogos, mas registou uma queda de 2,5% na comparação mensal, apontando para volatilidade no curto prazo.

FOTO: Pedro Correia / Global Imagens
Produção na construção cresce 3% em novembro, mas ritmo mensal abrandou
Portugal
Zona euro
União Europeia (UE)
produção na construção

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt