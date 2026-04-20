Produção na construção recua 1,9% na zona euro e 2% na UE em fevereiro

A produção na construção diminuiu em fevereiro 1,9% na zona euro e 2% na União Europeia face ao mesmo mês de 2025, informou esta segunda-feira, 20, o Eurostat. Na variação mensal (face a janeiro), o indicador caiu 0,2% na área do euro e subiu 0,1% na UE.

Na comparação homóloga, as maiores quedas registaram‑se na Polónia (-13,7%), Espanha (-10,2%) e França (-3,5%). Os maiores aumentos foram observados na Eslovénia (24,1%), Roménia (15,6%) e Eslováquia (8,2%).

Na variação mensal, os descensos mais significativos verificaram‑se na Polónia (-3,7%), Bélgica e França (ambas -1,4%) e Alemanha (-1,2%), enquanto as maiores subidas foram na Roménia (8,7%), Eslovénia (5,5%) e Eslováquia (5,4%).

Em Portugal, a produção na construção recuou 0,7% na comparação homóloga e registou uma subida de 0,2% na variação mensal.