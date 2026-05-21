Produção na construção recua em março na zona e UE

A produção na construção recuou, em março, 1,2% na zona euro e 0,6% na União Europeia (UE) na comparação com o mesmo mês de 2025, segundo dados esta quinta-feira, 21, divulgados pelo serviço europeu de estatísticas, Eurostat.

No que respeita à variação em cadeia, o indicador avançou o,8% na área do euro e 1,2% na UE.

Entre os Estados-membros para os quais há dados disponíveis, as maiores quebras homólogas foram registadas em Espanha (-4,4%), França (-3,3%) e Áustria (-3,0%) e os principais avanços na Eslovénia (29,6%), Eslováquia (27,9%) e Roménia (9,4%).

Já face a fevereiro, a Eslováquia (11,4%), a Suécia (6,6%) e a Polónia (6,1%) apresentaram as maiores subidas na produção na construção, enquanto a Roménia (-1,1%), Itália (-0,7%), França (-0,2%) e Dinamarca (-0,1%) registaram quebras.

Em Portugal, o indicador subiu 6,2% na comparação homóloga e 0,5% face a fevereiro.