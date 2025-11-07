Produção nos serviços avança em agosto na zona euro e UE

A produção nos serviços teve, em agosto, um avanço homólogo de 1,7% na zona euro e 1,8% na União Europeia (UE), divulga esta sexta-feira, 7, o Eurostat num boletim sem dados para Portugal.De acordo com o serviço de estatísticas europeu, face a julho, o indicador subiu 0,1% na área do euro e recuou 0,2% no conjunto dos Estados-membros.Entre os Estados-membros para os quais há dados disponíveis, as maiores subidas face a agosto de 2024 observaram-se na Grécia (25,3%), Lituânia (7,9%) e Dinamarca (6,0%).As principais quebras homólogas da produção nos serviços foram assinaladas na Hungria (-4,5%), Malta (-3,1%) e Áustria (-2,0%).Na comparação em cadeia, a Grécia (5,4%), a Eslovénia (2,6%) e França (0,7%) apresentaram os principais avanços e o Luxemburgo (-4,6%), a Roménia (-2,4%) e a Dinamarca (-1,9%) os maiores recuos..Produção nos serviços sobe 4,5% na zona euro em janeiro