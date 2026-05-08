Produção nos serviços com subida homóloga superior a 1% em fevereiro na zona euro e UE

A produção no setor dos serviços aumentou, em fevereiro, 1,4% na zona euro e 1,3% na União Europeia (UE), face ao mesmo mês de 2025, segundo dados divulgados esta sexta-feira, 8, pelo Eurostat.

Na variação em cadeia (com janeiro), o indicador recuou 0,3% tanto entre os 21 países da área do euro quanto entre os 27 Estados-membros da UE.

Entre os Estados-membros para os quais há dados disponíveis, as maiores subidas homólogas da produção nos serviços registaram-se na Hungria (7,6%), Bulgária e Eslovénia (6,3% cada) e Polónia (5,8%).

As quebras mais importantes face a fevereiro de 2025 foram observadas na Roménia (-5,3%), Dinamarca (-2,8%) e Lituânia (-2,1%).

Na comparação com janeiro, Estónia (-16,3%), Luxemburgo (-9,5%) e Dinamarca (-3,0%) apresentaram os principais recuos, enquanto a Bulgária (4,6%), a Hungria (3,7%) e Polónia (1,4%) registaram os maiores avanços no indicador.

Em Portugal, a produção no setor dos serviços diminuiu 1,5% entre janeiro e fevereiro, estando os dados da comparação homóloga classificados por Lisboa como confidenciais.