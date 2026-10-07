Produção nos serviços cresce 1,5% na zona euro e na UE em julho

A produção nos serviços registou um aumento de 1,5% em julho na zona euro e na União Europeia (UE), em comparação com o mesmo mês do ano anterior, segundo o Eurostat.

Na comparação com o sexto mês do ano, a produção subiu 0,4% na zona euro e 0,3% na UE.

Entre os países com dados disponíveis, a Grécia liderou com um aumento homólogo de 16,1%, seguida pela Eslováquia (8,7%) e Estónia (8,0%). Em contraste, a Hungria (-5,4%), Roménia (-4,6%) e Dinamarca (-4,1%) registaram as maiores quedas.

Em relação a junho, Luxemburgo teve o maior aumento mensal (7,6%), seguido pela Grécia (5,1%) e Suécia (1,5%). As maiores descidas foram na Hungria (-4,5%), Dinamarca (-3,1%) e Eslovénia (-2,7%).

De salientar que Portugal viu uma diminuição de 2% na produção nos serviços em relação ao mês anterior, embora o Eurostat não tenha fornecido dados homólogos para o país.