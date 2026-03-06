Produção nos serviços cresce 2,1% na UE e zona euro em 2025

O Eurostat aponta esta sexta-feira, 6 de março, para um aumento de 2,1% da produção nos serviços em 2025, tanto na zona euro como na União Europeia.

Em relação ao mês de dezembro de 2025, o indicador subiu 0,7% na área do euro e 0,8% na UE facea igual período de 2024, e cresceu 0,2% e 0,3%, respetivamente, na comparação com novembro.

O boletim não inclui dados homólogos para Portugal, mas assinala que o país registou o segundo maior recuo em cadeia em dezembro (-2,6%).

Entre os Estados‑membros com dados anuais disponíveis, as maiores subidas homólogas foram na Lituânia (10,2%), Polónia (10,0%) e Roménia (7,8%), enquanto as maiores quebras ocorreram na Dinamarca (-16,6%), Luxemburgo (-4,9%) e Estónia (-3,2%).

Na comparação mensal, os avanços mais significativos verificaram‑se no Luxemburgo (12,5%), Polónia (5,7%) e Lituânia (2,6%) e as maiores quedas registaram‑se na Bulgária (-3,5%), Portugal (-2,6%) e Alemanha (-1,0%).