Programa 1º Direito já entregou 138 milhões de euros

Do total, 36,9 milhões de euros, foram entregues como adiantamento a 36 municípios.
Até ao dia 23 de novembro, os municípios receberam cerca de 138 milhões de euros, no âmbito do programa 1º Direito, disse o Ministério da Habitação ao Eco.

Deste total, 36,9 milhões de euros, ou 27%, foram entregues como adiantamento a 36 municípios, uma vez que as câmaras municipais que se candidataram ao programa podem, desde maio, receber um adiantamento de 25%.

Recorde-se que o 1º Direito é executado, principalmente, por parte das autarquias para ajudar os munícipes a acederem a habitação.

Nos primeiros nove dias do mês passado, o programa tinha uma execução de 116 milhões de euros, sendo que tinham sido entregues 2100 habitações.

A Câmara de Lisboa não entra no grupo que recebeu adiantamentos, porque não submeteu nenhum pedido neste sentido, mas está a "aguardar a aprovação por parte do IHRU de 20 candidaturas submetidas referentes a 677 habitações para, então, decidir o pedido de adiantamento", disse fonte camarária citada por aquele jornal.

