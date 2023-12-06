Programa 1º Direito já entregou 138 milhões de euros

Até ao dia 23 de novembro, os municípios receberam cerca de 138 milhões de euros, no âmbito do programa 1º Direito, disse o Ministério da Habitação ao Eco..Deste total, 36,9 milhões de euros, ou 27%, foram entregues como adiantamento a 36 municípios, uma vez que as câmaras municipais que se candidataram ao programa podem, desde maio, receber um adiantamento de 25%..Recorde-se que o 1º Direito é executado, principalmente, por parte das autarquias para ajudar os munícipes a acederem a habitação..Nos primeiros nove dias do mês passado, o programa tinha uma execução de 116 milhões de euros, sendo que tinham sido entregues 2100 habitações..A Câmara de Lisboa não entra no grupo que recebeu adiantamentos, porque não submeteu nenhum pedido neste sentido, mas está a "aguardar a aprovação por parte do IHRU de 20 candidaturas submetidas referentes a 677 habitações para, então, decidir o pedido de adiantamento", disse fonte camarária citada por aquele jornal.