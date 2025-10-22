DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Projetos de infraestrutura na Alemanha podem tornar-se significativamente mais caros

Responsável do Ifo diz que "é absolutamente essencial garantir que os fundos sejam usados de forma eficiente e não se evaporem devido ao aumento dos preços".
Os projetos de infraestrutura na Alemanha podem tornar-se significativamente mais caros se a procura aumentar como resultado do fundo especial financiado por dívida, defendeu hoje o instituto alemão Ifo.

"É absolutamente essencial garantir que os fundos sejam usados de forma eficiente e não se evaporem devido ao aumento dos preços", disse Oliver Falck, diretor do Centro de Economia da Inovação e Transformação Digital do Ifo, citado no comunicado.

Falck defende que os investimentos governamentais implicam riscos consideráveis para os preços.

Como o fundo especial aumenta significativamente a procura de projetos de infraestrutura, os salários podem subir, especialmente em setores onde já há uma escassez acentuada de trabalhadores qualificados, refere Falck.

O responsável refere ainda que "além disso, os preços dos imóveis e os custos dos serviços de construção e planeamento podem aumentar drasticamente".

“Os investimentos devem ser feitos onde têm o maior impacto no crescimento e na competitividade – mas, ao mesmo tempo, deve-se considerar se há capacidade suficiente para implementar os projetos de investimento", afirma Falck.

Tim-Oliver Müller, diretor-geral da Federação Alemã da Indústria da Construção, pediu um ritmo mais rápido nas decisões políticas para que a indústria se possa preparar para os pedidos que estão por vir.

“As nossas empresas precisam de clareza o mais rápido possível sobre quando e quais fundos estarão definitivamente disponíveis para estradas, pontes e vias navegáveis", sublinhou.

Tanja Gönner, diretora-geral da Federação das Indústrias Alemãs, expressou uma opinião semelhante: “Procedimentos de aprovação acelerados, uma redução sistemática da burocracia e o uso eficiente dos recursos são necessários para garantir que os fundos planeados do fundo especial possam gerar efeitos macroeconómicos notáveis".

