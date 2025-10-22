Os projetos de infraestrutura na Alemanha podem tornar-se significativamente mais caros se a procura aumentar como resultado do fundo especial financiado por dívida, defendeu hoje o instituto alemão Ifo."É absolutamente essencial garantir que os fundos sejam usados de forma eficiente e não se evaporem devido ao aumento dos preços", disse Oliver Falck, diretor do Centro de Economia da Inovação e Transformação Digital do Ifo, citado no comunicado.Falck defende que os investimentos governamentais implicam riscos consideráveis para os preços.Como o fundo especial aumenta significativamente a procura de projetos de infraestrutura, os salários podem subir, especialmente em setores onde já há uma escassez acentuada de trabalhadores qualificados, refere Falck.O responsável refere ainda que "além disso, os preços dos imóveis e os custos dos serviços de construção e planeamento podem aumentar drasticamente".“Os investimentos devem ser feitos onde têm o maior impacto no crescimento e na competitividade – mas, ao mesmo tempo, deve-se considerar se há capacidade suficiente para implementar os projetos de investimento", afirma Falck.Tim-Oliver Müller, diretor-geral da Federação Alemã da Indústria da Construção, pediu um ritmo mais rápido nas decisões políticas para que a indústria se possa preparar para os pedidos que estão por vir.“As nossas empresas precisam de clareza o mais rápido possível sobre quando e quais fundos estarão definitivamente disponíveis para estradas, pontes e vias navegáveis", sublinhou.Tanja Gönner, diretora-geral da Federação das Indústrias Alemãs, expressou uma opinião semelhante: “Procedimentos de aprovação acelerados, uma redução sistemática da burocracia e o uso eficiente dos recursos são necessários para garantir que os fundos planeados do fundo especial possam gerar efeitos macroeconómicos notáveis"..ifo revê em baixa para 3,7% crescimento da Alemanha em 2022