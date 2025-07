Projetos do PT2020 receberam até 95% do incentivo contratado

Num comunicado divulgado esta segunda-feira, na sequência de "diversas notícias veiculadas pela comunicação social nos últimos dias" com "um conjunto de informações descontextualizadas", o Ministério da Economia e do Mar clarifica que "a generalidade dos projetos contratados no âmbito do PT2020 [Portugal 2020] já recebeu até 95% do incentivo contratado, de acordo com as regras de pagamento aplicáveis", estando os remanescentes 5% "condicionados ao encerramento financeiro dos projetos".