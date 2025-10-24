DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Economia

Proprietários exigem estabilidade das leis para colocar mais casas no mercado

Barómetro Confiança dos Proprietários, realizado pela ALP realça que maioria dos inquiridos considera que a previsibilidade das leis do arrendamento é determinante nas suas decisões.
Foto: Global Imagens
Foto: Global ImagensFoto: Global Imagens
Publicado a

A estabilidade legislativa é o que mais pesa na decisão dos proprietários em colocar ou não imóveis no mercado de arrendamento, segundo o Barómetro Confiança dos Proprietários, realizado pela Associação Lisbonense de Proprietários (ALP).

Uma maioria de 57,8% dos inquiridos considera que a previsibilidade das leis do arrendamento é determinante nas suas decisões, mais até do que a rentabilidade líquida (15%) ou a fiscalidade (13,2%) sobre os proprietários.

Para a ALP, este resultado caracteriza uma atividade marcada pela "desconfiança" em relação às políticas de habitação anunciadas pelo Governo.

Os resultados do Barómetro indicam que, para mais de metade (55%) dos inquiridos, as medidas do Governo não são suficientes para os levar a colocar mais casas no mercado. Mas 29,4% dizem que "talvez" o façam depois de conhecerem mais detalhes sobre o pacote anunciado.

A maioria (52,4%) diz que não acredita que as novas políticas provoquem o "choque" anunciado pelo executivo para resolver a crise da habitação.

Na parte dedicada à fiscalidade, cerca de 41% dos proprietários responderam que as medidas de "choque fiscal" do executivo não mudaram a sua falta de confiança no mercado de arrendamento, e 9,4% dizem mesmo sentir-se mais apreensivos. Já 12,4% dos inquiridos receberam as medidas de forma positiva.

Contudo, a redução das taxas de IRS e IRC sobre os rendimentos prediais, dos atuais 25% para 10%, é entendida "como justa e necessária por 46,6% dos proprietários".

No próximo ano, quase 70% dos inquiridos pretendem atualizar o valor das rendas apenas pelo valor do coeficiente legal, de 2,24%, o que é visto pela ALP como uma atitude de "prudência" por parte de quem tem casas arrendadas.

"O Governo precisa de perceber que a previsibilidade e a estabilidade legislativa são o verdadeiro incentivo ao arrendamento. Estar permanentemente a mudar as regras e manter medidas altamente lesivas dos direitos dos proprietários mina a confiança dos senhorios e afasta investimento em habitação”, considera o presidente da ALP, Luís Menezes Leitão, em comunicado.

Por isso, "a prioridade para reverter a atual crise gravíssima de acesso à habitação deve ser reconstruir a confiança dos proprietários", acrescentou.

A maioria dos participantes no Barómetro são pequenos proprietários. Cerca de 60% detêm até cinco imóveis, sendo o grupo mais representativo o dos que possuem entre dois e cinco imóveis arrendados (40,4%).

O Barómetro dos Proprietários da ALP destina-se a medir regularmente "o sentimento e as expectativas" dos proprietários face ao mercado de arrendamento e às políticas públicas de habitação.

Esta edição foi elaborada a partir das respostas de 210 associados, recolhidas no período entre 03 e 17 de outubro. Cerca de 99% dos inquiridos têm imóveis arrendados.

Foto: Global Imagens
Habitação. Há consenso entre inquilinos e proprietários: medidas são um "escândalo" e um "atrevimento"
Casas
Associação Lisbonense de Proprietários (ALP)

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt